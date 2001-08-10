Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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17:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": дайвинг на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дайверы любят нырять на юге Сахалина. Конкретные места покажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: где на островах заняться дайвингом?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

На Сахалине для подводного сафари наиболее популярен юг острова. Даже на небольшой глубине здесь встречают множество морских обитателей. Обедающая кукумария может надолго заворожить дайвера. Иногда встречаются нерпы и сивучи. Лучшими местами для погружений считаются: мыс Мраморный, где компанию дайверам составят морские ежи и осьминоги; мыс Птичий, здесь любуются яркими растениями, этот уголок даже прозвали Красное море из-за цвета водорослей; и мыс Юнона, где можно увидеть косяки рыб и морского гребешка.

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