В Амурской области начнут производить высокопрочное стекло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный завод по производству высокопрочного стекла и архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления появится в Благовещенске к 2026 году, сообщает ИА "Порт Амур".

По словам гендиректора компании Олега Басманова, завод сможет производить закаленное и огнестойкое стекло, зеркала, а также стеклянные изолирующие изделия. Продукцию завода можно будет использовать при изготовлении световых фонарей, витрин, рекламных щитов, ограждающих конструкций и других интерьерных решений. Также она подойдет для остекления высотных зданий, мансард, наклонных фасадов, автобусных остановок, киосков и так далее.

К строительству хотят приступить во второй половине 2022 года после подготовки и оформления необходимой документации. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 400 миллионов рублей.

Завод был включен в областной перечень приоритетных инвестиционных проектов. Данный статус позволяет инвестору претендовать на получение мер господдержки со стороны правительства региона.