Южно-Сахалинск продолжают украшать к Новому году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Усилить мероприятия по новогоднему оформлению города поручил первый вице-мэр, руководитель рабочей группы по благоустройству Андрей Ковальчук всем вице-мэрам и профильным структурам муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Администрация города обращается ко всем руководителям предприятий и учреждений с просьбой принять активное участие в новогоднем оформлении областного центра, празднично украсив фасады своих объектов, входные группы, украсить торговые залы и вестибюли праздничной атрибутикой.
Для стимулирования предпринимателей был проведен конкурс на возмещение части затрат, связанных с новогодним оформлением объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий. В рамках этой субсидии предпринимателям компенсируется 90% затрат на праздничное оформление, не более 200 тыс. рублей. На субсидию уже заявились ООО "Бриллиант", ООО " Линии Детства", ООО "Группа Компаний " Столица ", АО " Совхоз "Тепличный", ООО " Грин Солюшион".
Также продолжаются работы по оформлению скверов и общественных пространств. Праздничный облик уже принял ряд городских улиц – появилось больше светодиодных украшений. На площади Ленина установлен главный атрибут зимнего праздника — новогодняя елка. Продолжается оформление прилегающей территории в единой праздничной концепции с установкой малых архитектурных форм и иллюминацией. Кроме того, в ближайшее время планируется приступить к оформлению ледяных скульптур для зимнего городка. На место уже привезли весь необходимый лед.
К празднованию Нового года готовятся и в планировочных районах Южно-Сахалинска. В Хомутово, Ново-Александровске, Луговом, Березняках, Синегорске Санаторном, Старорусском, Ключах и Новой Деревне в ближайшее время появятся собственные новогодние ели.
Кроме того, накануне в социальные сети мэра Южно-Сахалинска обратились молодые мамы Лугового с просьбой об обустройстве небольшого детского городка на центральной площади планировочного района. В настоящее время специалисты администрации прорабатывают данный вопрос.
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