Житель Камчатки залез на Никольскую сопку и не смог оттуда спуститься
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске сотрудники МЧС сняли с Никольской сопки очередного ее покорителя. Спасателям сообщили, что со склона не может спуститься мужчина 55 лет, сообщает ИА «Кам 24».
На помощь отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Оценив обстановку, спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли покорителя наверх. Спасоперация завершилась успешно, медицинская помощь мужчине не потребовалась.
«Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в очередной раз напоминает: ни в коем случае не пытайтесь забираться по отвесным склонам сопок без специального снаряжения. Подобные попытки могут закончиться травмой или гибелью. Родителям необходимо особо следить за своими детьми, которые зачастую остаются одни без присмотра», – прокомментировали ИА «Кам 24» в краевом управлении МЧС.
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