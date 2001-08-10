Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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14:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских бизнесменов научат завоевывать клиентов

Сахалинских бизнесменов научат завоевывать клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» 24 декабря состоится бесплатный семинар на тему: «Клиентоориентированность: 4 шага по завоеванию клиента», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- понятие клиентоориентированности;

- принципы клиентоориентированности;

- различие моделей «Клиентоориентированность» и «Товароориентированность»;

- как измерить эффективность;

- как внедрить в компанию.

Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал). Начало в 10.00.

Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

 

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