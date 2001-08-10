В Южно-Сахалинске отметили вклад серебряных волонтеров в жизнь города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительное в этом году заседание муниципального Совета добровольчества состоялось в областном центре. Общественники подвели итоги года и наметили актуальные направления дальнейшей работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, Совет добровольчества при администрации города Южно-Сахалинска был создан в октябре 2020 года. За 13 месяцев работы проведено 8 заседаний, на которых решались вопросы по улучшению качества жизни людей. Так, участниками Совета обсуждались меры по поддержанию медиков в период сложной эпидемиологической обстановки, поднимались проблемы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и ряд других важных направлений.

- К концу этого года мы пришли с достаточно серьезными результатами, достижений очень много, и одно из них - это мощное развитие движения добровольчества в нашем городе. Благодаря волонтерам нам удалось успешно реализовать ряд больших проектов. Повысился статус добровольца, люди стали больше доверять волонтерам, - отметила в приветственном слове вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова. - Мне хотелось бы не только сохранить все наши достижения, но и приумножить их. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах, которые обязательно войдут в план нашей деятельности в следующем году. Я искренне благодарю всех наших волонтеров, вместе с вами мы проделали колоссальную работу.

Так, в ходе мероприятия была подчеркнута роль добровольчества в реализации проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота 65+». В нем задействованы специалисты всех структур администрации города, социальных служб, учреждений системы здравоохранения, волонтеры. Количество граждан, охваченных в рамках проекта на территории городского округа, составило более 27 тысяч человек. Специалисты помогли разрешить 5980 различных житейских ситуаций и вопросов в медицинской - 1308, социальной - 4592, бытовой, культурной и других - 80 областях, содействовали устранению аварийных ситуаций в коммунальной сфере, в том числе оказывали консультативную помощь.

Как уточнила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, в мае 2021 Министерством социальной защиты были введены в работу электронные социальные паспорта, созданные для сбора информации о потребностях граждан. Огромную помощь в заполнении этих документов специалистам департамента оказали волонтеры, в том числе «серебряные» добровольцы.

- Этот год был плодотворным для добровольчества, направленным на помощь людям. Наше движение растет, сегодня в регионе порядка 500 «серебряных» волонтеров, которые работают в самых разных направлениях. Больше всего проектов реализовано в социальной сфере и здравоохранении, и это очевидно, так как мы продолжаем жить в условиях пандемии. Также мы много работали с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала советник губернатора по развитию «серебряного» добровольчества, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова. - Уникальность работы Совета добровольчества в том, что происходит тесное взаимодействие с администрацией, можно предложить свои идеи и сообща выработать решение любой проблемы.

Из ярких проектов уходящего года были отмечены организация комплекса упражнений для граждан в возрасте 65+. Бесплатные занятия по тхэквондо для детей с ограниченными возможностями здоровья под кураторством «серебряного» волонтера Владимира Забелина. По инициативе волонтера Натальи Суворовой был организован конкурс «Лучший медицинский работник» и реализована программа «Территория здоровья», направленная на формирование культуры отношения к собственному здоровью граждан старшего поколения.

Волонтеры также оказывали содействие в проведении высокотехнологичной диспансеризации населения 65+ и продвижении проекта «Карта сахалинца», помогая распространять информацию.

Работа муниципального Совета добровольчества будет продолжена 2022 году. Ключевыми направлениями станут - социальная защита, здравоохранение, работа с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Также в планах продолжение постинтернатного сопровождения волонтерами детей-сирот. Еще один проект - развитие системы наставничества среди «серебряных» волонтеров, в частности, репетиторство для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.