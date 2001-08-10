Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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13:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ок, Сахалин: порты Сахалинской области

Ок, Сахалин: порты Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти все районы Сахалинской области имеют выход в морю. Поэтому порты либо терминалы для судов есть практически в каждом муниципалитете. Подробнее о морских воротах расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: сколько портов в Сахалинской области?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Морские ворота - порты либо терминалы - есть практически в каждом районе Сахалинской области. Крупных портов на Сахалине пять, у каждого своя специализация. Холмск принимает железнодорожные вагоны, Корсаков - контейнеры и пассажиров. Его сосед - порт Пригородное работает на газ и нефть, Невельск и Шахтёрск заняты углем. В планах строительство нового порта на границе Макаровского и Поронайского районов. Здесь будут заниматься перевалкой природных ресурсов. Ждёт модернизация и морские ворота в Корсакове, которые имеют статус свободного порта.

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