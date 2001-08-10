В Южно-Сахалинске расширилась сеть социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре подвели итоги развития сферы торговли и потребительского рынка в 2021 году. О ключевых показателях во время брифинга рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов.

Выступая с докладом, вице-мэр подчеркнул, что данная сфера стабильно занимает одну из ведущих позиций в экономике городского округа. В последние годы наблюдается рост числа занятых в ней горожан – их численность составляет порядка 30 тысяч человек. В Южно-Сахалинске открываются новые современные торговые центры, социальные магазины и объекты фирменной торговли. Большим спросом у горожан пользуются ярмарки, где можно приобрести всё необходимое c минимальной торговой наценкой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Важный показатель - суммарная обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей, она составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров, что превышает средние показатели в два раза. Добавим, что в текущем году в городском округе выросло количество торговых объектов федеральной розничной сети. Также за счет средств хозяйствующих субъектов в 2021 году появилось 11 торговых объектов. До конца года планируется открытие современного сельскохозяйственного рынка в южной части города (новый корпус ТРК «Сити Молл»), оснащенного современным оборудованием, с размещенной на его территории ветеринарной лабораторией. Такая активность предпринимательского сообщества способствует обеспечению южносахалинцев качественными и доступными товарами.

Во время мероприятия была затронута тема роста цен на продукты питания. Как отметили выступающие, в областном центре это явление тоже фиксируется, вместе с тем, как свидетельствует статистика, в Южно-Сахалинске темпы роста значительно ниже, чем во многих городах Дальнего Востока и России. Вопрос находится на особом контроле департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка - специалисты регулярно проводят мониторинг, чтобы не допустить необоснованных скачков.

Совместно с министерством сельского хозяйства и торговли в городе реализуется большой комплекс мероприятий, которые способствуют сдерживанию роста цен, обеспечению доступности продовольственных товаров для горожан. Так, в городе развивается сеть социальных магазинов. Сегодня в областном центре действует 31 точка эконом-формата, которые расположены как в центре города, так и в селах, планировочных районах. В 2021 году статус «социальный» присвоен 4 объектам. Работа по расширению сети продолжается.

Особое внимание уделяется развитию объектов фирменной торговли местных производителей. На территории города сегодня функционирует 217 таких точек, 12 из них открылись в текущем году. Подчеркнем, что доля фирменной сети составляет 42% (217 объектов) от общего количества продовольственных магазинов.

- Открытие объектов фирменной торговли позволяет населению приобретать продукцию произведенную по ценам производителя, которая ниже рыночной в среднем от 5 до 20%, – отметил Виталий Данилов. – Продукция пользуется большим спросом у населения за счет широкого ассортимента и высокого качества.

Также обеспечению продовольственной безопасности способствует развитие ярмарочной торговли. В настоящее время в областном центре действует 10 ярмарочных площадок. Как отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, ярмарки проводятся в русских традициях и отличаются широким ассортиментом реализуемой продукции местных производителей и дегустацией. 80% участников муниципальных ярмарок – это местные производители, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые реализуют собственную продукцию по доступным ценам. Она примерно на 10% ниже, чем в розничной сети.