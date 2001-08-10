На Итурупе запустили новый рыбоводный завод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятие на реке Пионер в Курильском районе позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, но имеется потенциал для увеличения производительности, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Наука утверждает, что искусственное воспроизводство лососевых показывает высокую эффективность, - отметил губернатор Валерий Лимаренко. - Мы стремимся создавать комфортные условия для бизнеса, который занимается этой важной и полезной работой, чтобы обеспечить сахалинцев и курильчан качественными дарами моря по доступным ценам.

Завод на реке Пионер стал уже четвертым для общества "Континент", стоимость проекта - 82 миллиона рублей. С запуском предприятия было создано 4 рабочих места. В этом году на инкубацию заложили 5 миллионов икринок горбуши и 10 миллионов - кеты.

- В начале нашей деятельности, в 1999 году, заполнение естественных нерестилищ в районе реки Куйбышевки составляло всего 10-15 процентов. Мы обеспечили охрану водоема, построили свой первый ЛРЗ – «Куйбышевский». После выпуска первой молоди и возврата рыбы вылов увеличился в несколько раз. Мы уверены, что дикую популяцию лосося надо поддержать искусственно выращенным стадом, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Континент», руководитель направления «Аквакультура» Александр Пиджаков.

Другой наглядный пример касается небольшой реки Саратовка. До появления там завода «Саратовский» дикой кеты там не было совсем, а уже в 2018 году вылов составил 1800 тонн.

Для сохранения популяции лосося от браконьеров предприятие осуществляет охрану рек. При этом используются беспилотники и приборы ночного видения.

– Запуск новых лососевых рыбоводных заводов позволит увеличить промысловый возврат кеты в промысловые районы Сахалинской области, – отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Деятельность предприятий, занимающихся аквакультурой, год от года показывает свою продуктивность и целесообразность.

«Континент» первый на Дальнем Востоке испытал метод озерного кормления молоди лосося. Нагул малька осуществляется в естественном водоеме, что, с одной стороны, позволяет избежать чрезмерной нагрузки на береговые площади, а, с другой, обеспечивает рост молоди в среде, приближенной к природной. Мальки кормятся как микроорганизмами из озера, так и с помощью плавучих садков с кормом.

Анализ показателей развития молоди дал отличные результаты. В будущем предприятие планирует развивать это направление для выращивания большего количества мальков. Если сейчас выпуск в Куйбышевский залив составляет порядка 90 миллионов штук молоди, то к 2025 году планируется нарастить до 200 миллионов.

Современные методы рыборазведения используются и в инкубации. Применяется флотационный тип вместо традиционного, так называемого дальневосточного. Новый метод эффективнее – позволяет выращивать более жизнестойкого малька. Немаловажен и фактор экономии: гравийные аппараты дешевле и надежнее, чем бетонные каналы, используемые при дальневосточном типе.

Останавливаться на достигнутом предприятие не намерено. Сейчас «Континент» готовит документацию на строительство пятого лососевого рыбоводного завода.