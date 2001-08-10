Эксперты рассказали, чем туристам заняться на Сахалине зимой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа туристического кешбэка в России продлена на 2022 год. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продажи по программе стартуют с 18 января и продлятся до 12 апреля, а завершить путешествие можно будет до 30 апреля включительно. Интересные зимние туры для участников программы готовы предложить многие регионы страны, в том числе Сахалинская область. Эксперты советуют прилететь на остров ради склонов «Горного воздуха» и экскурсий к природным достопримечательностям, рассказали ТИА "Рстрова" в ЦУР.
Туристы смогут получить 20% кешбэка при оплате картой «Мир» поездок и проживания (двух ночей и более) в любом регионе России. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн человек, а сумма кешбэка за туристические услуги составила около 6,7 млрд рублей.
Разнообразные варианты интересного и комфортного зимнего досуга сегодня готовы предложить почти все регионы страны. Так, в подборку 20 лучших горнолыжных курортов России, по версии национального туристического портала Russia Travel, вошёл сахалинский «Горный воздух» https://russia.travel/journals/343474/. В региональном министерстве спорта подчеркнули: погода в этом году позволила открыть несколько трасс раньше обычного. Наслаждаться трассами «Горного» островитяне и туристы смогут до апреля.
– В распоряжении посетителей «Горного воздуха» около 35 километров трасс, 4 пешеходных эко-тропы, ски-пассы, прокат инвентаря, кафе. Зимний сезон стартует в конце декабря, но уже сегодня для ежедневного катания открыты 2 трассы: «Запад верх» и «Юго-западный серпантин». Одновременно с этим на комплексе работает снеуплотнительная техника, системы искусственного снегообразования, – отметили СТК «Горный воздух».
В министерстве туризма региона добавили, что, помимо горнолыжного отдыха, туристам на Сахалине предлагают туры на снегоходах, катание на собачьих упряжках, подлёдную рыбалку и крабалку. В следующем году состоится зимний тестовый тур на курильский остров Итуруп. Круглый год гостей острова ждут в музеях и театрах, а также в недавно открывшемся аквапарке.
– По оценкам представителей туристической отрасли Сахалинской области, принявших участие в программе, «Туристический кэшбэк» повлиял на увеличение турпотока в регион. Также он позволил туроператорам расширить границы сезона. Если ранее туристический сезон у них начинался с начала июня-июля и длился до конца сентября, то в 2021 году первые туристы, включая участников этой программы, начали приезжать в регион уже в середине апреля. Это позволило туроператорам значительно увеличить объем предоставляемых услуг, – сообщили в региональном минтуризма.
С условиями и участниками программы туристического кешбека можно будет ознакомиться на портале мирпутешествий.рф
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