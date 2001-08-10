Все мусорки Южно-Сахалинска до конца года оснастят сетчатыми контейнерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее проблему частичного отсутствия контейнеров для раздельного сбора мусора в планировочных районах подняла жительница Ново-Александровска на встрече с мэром областного центра Сергеем Надсадиным, которая состоялась в апреле этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По поручению градоначальника специалисты департамента городского хозяйства произвели дооснащение контейнерных площадок, расположенных по ул. 30-лет Победы, 3А, 10, 14, 20 специализированной емкостью для раздельного сбора мусора.

- Буквально вчера утром произвели работы по нашему адресу. В целом мы довольны оперативностью. Кроме того, мне пояснили, что к концу месяца вообще все площадки в нашем районе будут оснащены сетчатыми контейнерами, — рассказала жительница Ново-Алексаднровска Ирина Лаврентьева.

Отметим, что до конца года контейнеры для вторсырья будут установлены по всей территории городского округа — это 519 площадок. Новые контейнеры предназначены для сбора пластиковых бутылок, емкостей от бытовой химии и алюминиевых банок. Отсортированный мусор с площадки направляется на сортировочную линию в Корсакове, оттуда часть переправляется на переработку на материк, часть - местным предприятиям.

Напомним, Южно-Сахалинск стал первым городом в Сахалинской области, перешедшим на раздельный сбор мусора. На сегодня емкостями для вторсырья оборудовано 477 контейнерных площадок из 519.