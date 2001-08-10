В сахалинском зоопарке появились дикобразы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хохлатые (или гребенчатые) дикобразы украсили в декабре уходящего года коллекцию островного зоопарка. Представители семейства дикобразовых – самец и самочка, прибыли на Сахалин из Елизовского районного зоопарка и адаптируются к новым условиям. В течение месяца, пока животные находились на карантине, ежедневно их осматривали ветеринарные врачи. Наблюдали за температурой тела, аппетитом, отсутствием симптомов каких-либо заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

В настоящий момент карантин закончен, дикобразы чувствуют себя хорошо, и вскоре переедут в свой постоянный вольер, который для них готовят зоологи.

Дикобраз – один из самых крупных грызунов, обитающий в Африке и Италии (на Сицилии). Животное интересно внешним видом и поведением. Всё его тело покрыто короткими и длинными иглами тёмного чёрно-бурого и белого цветов, которые являются надежной защитой от врагов. Иглы гладкие, заостренные, в шкуре сидят слабо и потому могут легко выпадать. При нападении врагов дикобраз встряхивает своей острой бронёй, предупреждая о том, что готов к бою. И, если хищник не отступает, в него летят несколько десятков острых игл, которые впоследствии могут причинить нападавшему много неприятностей и даже оставить его инвалидом.

Несмотря на столь грозную защиту, дикобраз считается вполне безобидным животным, легко пугается малейшего шороха, в естественной среде каждому уступает дорогу и редко вспоминает о своих острых зубах.

Питается дикобраз преимущественно растительной пищей – зелеными побегами, клубнями и луковицами. В зимнюю спячку не залегает, но с приближением холодов становится менее активен. Период бодрствования начинается в основном с наступлением темноты.

Посмотреть на удивительных животных можно будет в канун Нового года, когда окончательно завершится благоустройство «новой квартиры». Об этом событии мы обязательно расскажем.