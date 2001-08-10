Тихоокеанское
информационное агентство
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12:27, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": фильм "Остров Сахалин"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в разные годы снимали несколько фильмов. Первой стала документальная картина "Остров Сахалин", её снимали в 1954 году, а уже в следующем 1955 году она вышла на экраны. Подробнее расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: о чём фильм "Остров Сахалин"?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Документальный фильм "Остров Сахалин" в 1954 году снял молодой режиссер Эльдар Рязанов, прославившийся позже своими комедиями. Пять операторов в разных уголках острова снимали оленеводов, геологов, рыбаков, угольщиков, лесников, а также завораживающую природу острова. Кинематографистов поразила метель, она обрушилась на остров 10 мая. Снежная стихия тоже стала частью фильма. В 55 году "Остров Сахалин" вышел на большие экраны страны, и был представлен зрителям Каннского кинофестиваля во Франции.

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