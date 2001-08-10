Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
Сейчас 19:49
73,85|83,24|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

На выходных в Южно-Сахалинске заработают елочные базары

На выходных в Южно-Сахалинске заработают елочные базары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На предстоящих выходных в областном центре откроются первые места продажи живых елей. В полном объеме елочные базары заработают 20 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жителям города напоминают, что администрацией Южно-Сахалинска предусмотрены следующие официальные места для продажи елок в областном центре:

- ул. Тихоокеанская, 17г (в районе аптеки);

- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны гимназии им. А.С.Пушкина;

- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в районе дома № 13;

- ул. Сахалинская, 13, у супермаркета "Столичный";

- ул. Сахалинская, 85а, в районе ТЦ "Мегаберезка";

- западная сторона ул. Железнодорожной, южнее здания № 168/2 по ул. Железнодорожная;

- восточная сторона ул. Комсомольской, северо-западнее дома № 255 по ул. Комсомольская;

- территория ярмарочной площадки, расположенной южнее ТЦ "Дом Торговли" по пр. Мира,106.

В планировочном районе Луговое, живыми елями будут торговать на восточной стороне ул. Дружбы, с южной стороны ТЦ "Странник".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?