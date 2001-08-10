Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2021
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13:13, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине начали тренироваться гранатометчики

На Сахалине начали тренироваться гранатометчики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Успеновский" армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине началась подготовка расчетов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17 "Пламя",Э рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также типы применяемых 
к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Помимо этого военнослужащие изучают наиболее важные и опасные цели, а также  уязвимые места бронетехники условного противника.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят учебные подготовительные стрельбы по мишеням патронами калибра 7,62-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ.

Завершится подготовка гранатометчиков проведением боевых стрельб из гранатометов, как в светлое, так и темное время суток с использованием ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено более 200 гранатометчиков соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине. Особое внимание при проведении занятий уделялось соблюдению требований безопасности.

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