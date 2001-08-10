На Сахалине начали тренироваться гранатометчики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Успеновский" армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине началась подготовка расчетов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17 "Пламя",Э рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также типы применяемых

к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Помимо этого военнослужащие изучают наиболее важные и опасные цели, а также уязвимые места бронетехники условного противника.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят учебные подготовительные стрельбы по мишеням патронами калибра 7,62-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ.

Завершится подготовка гранатометчиков проведением боевых стрельб из гранатометов, как в светлое, так и темное время суток с использованием ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено более 200 гранатометчиков соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине. Особое внимание при проведении занятий уделялось соблюдению требований безопасности.