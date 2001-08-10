Сахалинская область первой в России утвердила климатическую программу до конца 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной регион выбран в качестве пилотного, где будет достигнут баланс между выбросами и поглощениями парниковых газов. На совместной презентации правительства Сахалинской области и Центра стратегических разработок губернатор Валерий Лимаренко отметил, что закон о климатическом эксперименте планируется рассмотреть в Госдуме РФ до конца этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Климатический эксперимент - это, во-первых, вопрос комфорта жизни на островах. Это чистый воздух, убранный мусор, экологичные производства и транспорт. Во-вторых, климатическая повестка определяет конкурентоспособность сахалинского бизнеса на международном рынке. Происходящие в мире глобальные перемены заставляют думать не только об извлечении прибыли, но и о сохранении природы, – сказал Валерий Лимаренко. - В этих новых условиях мы сделали решительный шаг в направлении декарбонизации экономики, чтобы открыть новое будущее, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Сахалина и Курил. Наша стратегия предусматривает достижение островным регионом углеродной нейтральности в 2025 году.
Снизить вредные выбросы в атмосферу позволит 100-процентная газификация Сахалина и Курил – за счет трубного газа и СПГ. До конца 2025 года 135 котельных должны перевести с угля и мазута на экологически чистое топливо и подключить к газу частный сектор. Активная работа в этом направлении уже ведется. Несколько лет назад уровень газификации островного региона составлял всего 14 процентов, сегодня – более 50 процентов.
Также в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки для автовладельцев, которые переводят свой транспорт на метан. Создается инфраструктура для электрокаров.
Еще один источник выбросов углекислого газа – свалки. На островах развернули масштабную работу по ликвидации залежей мусора. В прошлом году убрали 2500 тысячи незаконных свалок, в этом – более 650. Во всех районах внедряется система раздельного сбора отходов во всех районах. Помимо этого, большое внимание уделяется развитию альтернативной энергетики и энергосбережению. Ежегодно восстанавливают 3 тысячи га леса – главного поглотителя вредных выбросов.
Напомним, в этом году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий. Этот документ определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. Сахалинская область первой разработала программу по достижению углеродной нейтральности и соответствующий проект закона.
– Россия стремится к построению сбалансированной системы климатического регулирования на региональном, отраслевом и национальном уровнях. Российские регионы имеют значительные различия как в плане позиций по выбросам и поглощению парниковых газов, так и в социально-экономическом плане. Сахалинская область стала первым субъектом России, объявившим о стремлении к углеродной нейтральности и о реализации соответствующего эксперимента. Он позволит показать эффективность мер региональной климатической политики, пути координации с национальной политикой, перспективы признания российских климатических проектов зарубежными торговыми партнерами, – отметил президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.
В ходе презентации также был подписан ряд соглашений. Правительство Сахалинской области и Центр стратегических разработок намерены сотрудничать с целью создания условий для сокращения выбросов парниковых газов на островах. Соглашение с «Дюраселл Раша» направлено на совершенствование практики утилизации батареек и других отработанных химических источников тока.
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