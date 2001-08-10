Определиться с профессией школьникам Южно-Сахалинска поможет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще 109 учащихся Южно-Сахалинска стали участниками проекта «Билет в будущее». Воспитанники Восточной гимназии областного центра прошли профессиональную ориентацию в рамках нацпроекта «Образование». Всего в этом учебном году "Билет в будущее" должны получить порядка 2000 школьников города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, "Билет в будущее" - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта "Образование". Южно-Сахалинск присоединился к проекту с 2018 года, за это время через "Билет в будущее" прошли более 8 тысяч школьников.

- Цель программы «Билет в будущее» сформировать у учащихся средней старшей школы навыки осознанного выбора будущей профессии. Наша школа участвует в проекте с момента его создания. В этом году обновилась информационная платформа, она стала более познавательной, - рассказала педагог-навигатор проекта «Билет в будущее» в Восточной гимназии Елена Ким. - В этом году профориентационные мероприятия проходили в формате выставок, презентаций. Также школьники смогли пройти профессиональные пробы. Ребята пробовали себя в роли сварщиков, изучали 3D-моделирование и другие профессии.

Уточним, для детей 6-7 классов в рамках проекта «Билет в будущее» предусмотрено два блока тестирования, для старших классов - три блока. После его прохождения учащиеся получают рекомендации по будущей профессии, с учетом этого проводятся различные профориентационные мероприятия. Реализацию проекта в городе осуществляют 20 педагогов-навигаторов, прошедших специальное обучение.

- Я побывал на двух направлениях - сварка и бортпроводники, поделился учащийся девятого класса Восточной гимназии Вадим Семин. - На практических занятиях мы тренировались в сварке, мне очень понравилось. Такие мероприятия очень нужны, они помогают определиться с профессией в будущем.

Для школьников города организованы теоретические занятия, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи с экспертами. Образовательные учреждения города тесно взаимодействуют со всеми островными техникумами, колледжами, Сахалинским государственным университетом. Интерактивные профориентационные мероприятия проходят на базе исторического парка «Россия - моя история» и других площадках города.

- Я посещал уроки по 3-D моделированию, побывал в историческом парке, где мы проходили квесты, было очень интересно. Это помогает прикоснуться к науке, узнать что-то новое, познакомиться с разными профессиями и выбрать свою, - рассказал учащийся Восточной гимназии Данила Воробей.