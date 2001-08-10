Определиться с профессией школьникам Южно-Сахалинска поможет "Билет в будущее"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Еще 109 учащихся Южно-Сахалинска стали участниками проекта «Билет в будущее». Воспитанники Восточной гимназии областного центра прошли профессиональную ориентацию в рамках нацпроекта «Образование». Всего в этом учебном году "Билет в будущее" должны получить порядка 2000 школьников города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, "Билет в будущее" - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта "Образование". Южно-Сахалинск присоединился к проекту с 2018 года, за это время через "Билет в будущее" прошли более 8 тысяч школьников.
- Цель программы «Билет в будущее» сформировать у учащихся средней старшей школы навыки осознанного выбора будущей профессии. Наша школа участвует в проекте с момента его создания. В этом году обновилась информационная платформа, она стала более познавательной, - рассказала педагог-навигатор проекта «Билет в будущее» в Восточной гимназии Елена Ким. - В этом году профориентационные мероприятия проходили в формате выставок, презентаций. Также школьники смогли пройти профессиональные пробы. Ребята пробовали себя в роли сварщиков, изучали 3D-моделирование и другие профессии.
Уточним, для детей 6-7 классов в рамках проекта «Билет в будущее» предусмотрено два блока тестирования, для старших классов - три блока. После его прохождения учащиеся получают рекомендации по будущей профессии, с учетом этого проводятся различные профориентационные мероприятия. Реализацию проекта в городе осуществляют 20 педагогов-навигаторов, прошедших специальное обучение.
- Я побывал на двух направлениях - сварка и бортпроводники, поделился учащийся девятого класса Восточной гимназии Вадим Семин. - На практических занятиях мы тренировались в сварке, мне очень понравилось. Такие мероприятия очень нужны, они помогают определиться с профессией в будущем.
Для школьников города организованы теоретические занятия, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи с экспертами. Образовательные учреждения города тесно взаимодействуют со всеми островными техникумами, колледжами, Сахалинским государственным университетом. Интерактивные профориентационные мероприятия проходят на базе исторического парка «Россия - моя история» и других площадках города.
- Я посещал уроки по 3-D моделированию, побывал в историческом парке, где мы проходили квесты, было очень интересно. Это помогает прикоснуться к науке, узнать что-то новое, познакомиться с разными профессиями и выбрать свою, - рассказал учащийся Восточной гимназии Данила Воробей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:53 Сегодня Руководители и специалисты мэрии Южно-Сахалинска проконсультировали горожан в рамках декады приемов
09:01 Сегодня Сахалинец не смог продать недвижимость из-за накопившихся долгов
09:23 Сегодня Бережливые технологии экономят Южно-Сахалинску сотни тысяч бюджетных рублей
- 08:52 Сегодня Сахалинские власти ждут вопросы на тему лечения, реабилитации и поддержки инвалидов
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
17:00 3 Декабря Южносахалинцам, жилье которых подключено к газу, нужно перезаключить договоры на техобслуживание
14:27 3 Декабря Сахалинка прогулялась с чужой кредиткой по магазинам, а потом ее выкинула
14:04 3 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска напомнила о необходимости своевременно чистить крыши от снега и сосулек
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 Вчера 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
- 13:14 7 Декабря Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника
- 12:26 6 Декабря Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?