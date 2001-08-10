Жители села Ильинское недовольны домами, в которые заселились год назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона посетил дома в рамках рабочей поездки в Томаринский район. Исправить недочеты в конструктиве зданий по улице Сибирской и навести порядок на прилегающей территории в кратчайшие сроки должен подрядчик, возводивший дома, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- У нас нет ограждения на детской площадке, газонов нет. Деревья и кустарники, говорят, даже проектом не предусмотрели. В системе отопления перебои происходят, снегозадерживающие устройства на крыше не поставили, в квартирах плесень, – пожаловались жители домов.
Дома № 18 и № 20 по улице Сибирской на 32 и 14 квартир соответственно были сданы в конце декабря 2020 года. Поскольку новостройки на гарантии, все недостатки обязан устранить застройщик. Руководитель подрядной организации рассказал, что ограждение на площадке не поставили, поскольку задержалась поставка материалов. Перебои с отоплением возникли из-за ошибок в проекте. Исправить недочеты в системе отопления дома пообещали в течение 10 дней. В подвалах сырость, поскольку бетонный пол там предусмотрен только в технических помещениях.
– Никаких десяти дней. Проблемы с отоплением исправить в течение ближайших выходных. По подвалам решайте вопрос с сыростью. По благоустройству я вообще особо не вижу, чтобы какие-то работы были проведены. Почему деревья и кустарники не предусмотрели проектом? Исправляйте, весной надо высадить растения. А причину появления плесени необходимо устранить до донца декабря и сделать косметический ремонт в квартирах. Люди должны жить в комфортных условиях, тем более, что дома совсем недавно сданы в эксплуатацию, – отметил Валерий Лимаренко.
Министру строительства региона поручено в кратчайшие сроки разобраться с недочетами в проекте, чтобы таких ситуаций не возникало. Снегозадерживающие устройства на крыше подрядчик обещает сделать до 25 декабря, к работам уже приступили. Также в ближайшие дни должны устранить трещины на фасаде одного из домов, появившиеся из-за ошибки строителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:53 Сегодня Руководители и специалисты мэрии Южно-Сахалинска проконсультировали горожан в рамках декады приемов
09:01 Сегодня Сахалинец не смог продать недвижимость из-за накопившихся долгов
09:23 Сегодня Бережливые технологии экономят Южно-Сахалинску сотни тысяч бюджетных рублей
- 08:52 Сегодня Сахалинские власти ждут вопросы на тему лечения, реабилитации и поддержки инвалидов
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
17:00 3 Декабря Южносахалинцам, жилье которых подключено к газу, нужно перезаключить договоры на техобслуживание
14:27 3 Декабря Сахалинка прогулялась с чужой кредиткой по магазинам, а потом ее выкинула
14:04 3 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска напомнила о необходимости своевременно чистить крыши от снега и сосулек
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 Вчера 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
- 13:14 7 Декабря Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника
- 12:26 6 Декабря Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?