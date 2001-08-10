Жители села Ильинское недовольны домами, в которые заселились год назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона посетил дома в рамках рабочей поездки в Томаринский район. Исправить недочеты в конструктиве зданий по улице Сибирской и навести порядок на прилегающей территории в кратчайшие сроки должен подрядчик, возводивший дома, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- У нас нет ограждения на детской площадке, газонов нет. Деревья и кустарники, говорят, даже проектом не предусмотрели. В системе отопления перебои происходят, снегозадерживающие устройства на крыше не поставили, в квартирах плесень, – пожаловались жители домов.

Дома № 18 и № 20 по улице Сибирской на 32 и 14 квартир соответственно были сданы в конце декабря 2020 года. Поскольку новостройки на гарантии, все недостатки обязан устранить застройщик. Руководитель подрядной организации рассказал, что ограждение на площадке не поставили, поскольку задержалась поставка материалов. Перебои с отоплением возникли из-за ошибок в проекте. Исправить недочеты в системе отопления дома пообещали в течение 10 дней. В подвалах сырость, поскольку бетонный пол там предусмотрен только в технических помещениях.

– Никаких десяти дней. Проблемы с отоплением исправить в течение ближайших выходных. По подвалам решайте вопрос с сыростью. По благоустройству я вообще особо не вижу, чтобы какие-то работы были проведены. Почему деревья и кустарники не предусмотрели проектом? Исправляйте, весной надо высадить растения. А причину появления плесени необходимо устранить до донца декабря и сделать косметический ремонт в квартирах. Люди должны жить в комфортных условиях, тем более, что дома совсем недавно сданы в эксплуатацию, – отметил Валерий Лимаренко.

Министру строительства региона поручено в кратчайшие сроки разобраться с недочетами в проекте, чтобы таких ситуаций не возникало. Снегозадерживающие устройства на крыше подрядчик обещает сделать до 25 декабря, к работам уже приступили. Также в ближайшие дни должны устранить трещины на фасаде одного из домов, появившиеся из-за ошибки строителей.