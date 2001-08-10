На ремонт и строительство дороги в Томаринском районе Москва даст больше 225 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область получит из федерального бюджета почти 225,6 млн рублей на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказали ТИА "Острова" в Центиру управления регионом.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, дополнительные средства будут направлены на реконструкцию автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, а именно - на участок трассы между селами Белинское и Парусное.

- Это позволит увеличить уровень готовности объекта почти на 15 % (до 43,7 %). Ввод в эксплуатацию этих участков планируется после 2024 года, - отметили в минтрансе.

В ведомстве добавили, что подрядчик - компания "Востокдорстрой" - выполняет работы на объекте с опережением графика.

- По состоянию на 8 декабря сверх действующего лимита финансирования принято работ на сумму 650 млн рублей, что обеспечивает освоение до конца года средств федерального бюджета, - подчеркнули в министерстве.

Распоряжение о выделении дополнительных средств на ремонт и строительство автодорог Михаил Мишустин подписал в начале декабря. Между 23 регионами РФ было перераспределено более 5,2 млрд рублей. В их число попало несколько субъектов ДФО: Забайкалье, Камчатка и Сахалинская область.