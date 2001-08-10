Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа «Кристалл» приглашает южносахалинцев и гостей города зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящее воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Сеансы массового катания пройдут на крытой ледовой арене «Кристалла» 12 декабря с 13:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.

Сеансы массового катания в указанный период будут проходить каждые 45 минут с перерывом на работу ледозаливочной машины.

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими на территории Сахалинской области, вход посетителей в здание спортшколы «Кристалл» осуществляется только в медицинских масках. Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте «Кристалла».