Старшему поколению южносахалинцев напоминают о возможности пройти углубленное обследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается оздоровительная кампания по углубленному обследованию организма, в рамках которой горожане старше 65 лет могут бесплатно проверить свое здоровье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такое обследование направлено на предупреждение хронических заболеваний, их диагностику на ранних стадиях – лечение в таких случаях наиболее эффективно. Медосмотр предусматривает современные диагностические обследования сердца, сосудов шеи, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Также пациентам предложат сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, ЭКГ.

Как отмечают врачи, существенным преимуществом углубленного обследования является возможность пройти расширенный комплекс диагностики за короткий период времени, не нужно посещать поликлинику несколько раз.

Своими впечатлениями о пройденном обследовании поделилась одна из пациенток Консультативно-диагностического центра Вера Искренок. Женщина ведет активный образ жизни, занимается физкультурой. Не менее важны, по мнению Веры Феофановны, проверки своего здоровья.

– Записаться на обследование было не сложно. Медицинские работники относятся очень внимательно, детально консультируют. Нет ни очередей, ни каких-либо неудобств, – отметила сахалинка.

Напомним, в Южно-Сахалинске высокотехнологичный медосмотр горожане старше 65 лет могут пройти в клинико-диагностическом центре, областной клинической больнице, поликлиниках №2 и №4. Запись осуществляется в поликлиниках по месту жительства, по телефону 1-300 или по индивидуальному приглашению. Эта работа ведется в рамках проекта губернатора региона Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение».