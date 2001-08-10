Предпринимателей Южно-Сахалинска и самозанятых горожан приглашают на семинар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» 14 декабря состоится бесплатный семинар на тему: «Клиентоориентированность: 4 шага по завоеванию клиента», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
- Понятие клиентоориентированности;
- Принципы клиентоориентированности;
- Различие моделей «Клиентоориентированность» и «Товароориентированность»;
- Как измерить эффективность;
- Как внедрить в компанию.
Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал). Начало в 10.00.
Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/268.
Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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