На Сахалине артиллеристы с помощью беспилотников вычислили условного противника и уничтожили залпами "Геоцинтов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках недели интенсивной подготовки военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), артиллеристы мотострелкового соединения дислоцирующегося на острове Сахалин, провели совместную тренировку по стрельбе и управлению огнём с расчётами беспилотной авиации, рассказали ТИА "Острова" в прес-сслужбе Восточного военного округа.
В ходе проведения занятий по боевой подготовке на полигоне «Успеновский» расчёты 152–мм самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт» выполнили маскировку огневых позиций и отработали нормативы по приведению орудий в боевое положение.
Помимо этого, военнослужащие отработали совместные действия с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по обнаружению и уничтожению огневых позиций условного противника укрывшегося в горной местности на расстоянии более 10 км.
Расчёты БпЛА провели разведку местности и обнаружили скопление живой силы и боевой техники условного противника. Координаты целей, полученные комплексом беспилотной авиации «Орлан-10», были переданы на командный пункт артиллерийского дивизиона.
Кроме того, для корректировки огня артиллерии военнослужащие также применяли комплексы БПЛА «Орлан-10».
После выполнения первого залпа из артиллерийских орудий, военнослужащие произвели корректировку огня по уточнённым данным, и нанесли удар по местоположению условного противника, уничтожив его командный пункт и боевую технику.
В ходе проведения тренировки артиллеристы и расчёты БПЛА армейского корпуса ВВО показали высокий уровень слаженности своих действий, а также твёрдые навыки при выполнении поставленных задач.
Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено более 200 военнослужащих мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО и порядка 30 единиц военной техники.
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