Сахалинские водолазы отработали свои навыки в водах Охотского моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 6 по 8 декабря 2021 года на акватории Охотского моря в с. Охотское Корсаковского района прошли тренировочные сборы спасателей-водолазов. Подобные сборы по водолазной подготовке проводятся с целью отработки навыков спасения на воде в зимних условиях, подведения итогов своей работы за текущий год, а также обмена опытом. В сборах спасатели задействовали плавательное средство "Фаворит-470", автомобиль КамАЗ и УАЗ-396294, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Перед началом практических занятий все участники сбора проходили медицинский осмотр, затем сдавали экзамен на знание техники безопасности и правил проведения водолазных работ. Затем облачившись в водолазное снаряжение, спасатели-водолазы совершали глубоководные спуски с отработкой навыков подводного ориентирования, выполняли различные спасательно-эвакуационные задачи, проводили тренировки по обследованию места проведения спасательных работ, по поиску затонувших объектов с перемещением их под водой и подъёму, с помощью понтонов, на поверхность.

- Каждый сезон плотность воды разная, поэтому спасателям-водолазам «чрезвычайного» ведомства приходится подбирать специальное снаряжение, необходимое для работы в определённых климатических условиях, - рассказал начальник водолазного поисково-спасательного подразделения Денис Бабич. - Снаряжение водолаза - это костюм мокрого типа - штаны, куртка, водолазные грузы, нож, баллон с кислородом определённого объёма, редуктор, перчатки, маска, трубка и ласты.

Независимо от уровня мастерства, стажа, опыта и количества проведённых спасательных операций - все водолазы МЧС России ежегодно проходят аттестацию, тем самым подтверждая свою квалификацию и высокую классность. Они должны безукоризненно знать правила безопасности, грамотно использовать водолазное снаряжение и оборудование и учитывать особенности работы в мутной воде или при низких температурах, ведь от этого может зависеть жизнь самих специалистов.

По итогам тренировочных сборов все спасатели-водолазы с поставленными задачами справились.