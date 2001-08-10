В мэрии Южно-Сахалинска прошел брифинг по вопросам развития строительной сферы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вопросы ответили курирующий вице-мэр Ильдар Ахтариев, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Денис Ю, главный архитектор города Максим Ефанов, а также глава МКУ "Управление капитального строительства" Владимир Зиневич, рассказали ТИА "Острова" в горосдкой администрации.

Во вступительном слове вице-мэр рассказал о том, как развивалась строительная сфера в областном центре в этом году, а также определил планы на будущее. В частности, задача, поставленная мэром города Сергеем Надсадиным и губернатором Сахалинской области по повышению темпов строительства жилья для переселенцев из ветхого и аварийного фонда выполняется. Кроме того, достаточно активно строится инженерная инфраструктура.

Так, до конца 2021 года администрация Южно-Сахалинска рассчитывает увеличить объем построенного жилья до 290 тыс. кв. м. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 258 тыс., а в 2019 — 196 тыс. Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья в городском округе 10 461 кв. метр (205 квартир) построен для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. Это многоквартирные дома в Санаторном, Ново-Александровске и в 8 микрорайоне Южно-Сахалинска. В планах на период 2023-2024 год ввод в эксплуатацию еще более 10 тыс. кв. м.

По объектам образования завершается возведение детского сада в Дальнем на 330 мест. В 2022 году продолжится обустройство дополнительного корпуса на 550 мест к СОШ № 30, срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

При этом в администрации города отмечают, что при освоении новых площадок упор будет делаться не на строительстве квадратных метров без парковок, социальных и бытовых учреждений, а на возведении комфортного жилья с необходимой социальной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям и запросам горожан.

Также в 2021 году продолжилась реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. Один из ярких примеров — это реконструкция очистных сооружений в п/р Ново-Александровск, срок ввода - 2022 год. Существующая станция позволяет очищать порядка 800 кубометров воды в сутки, мощность строящейся - 2000 кубометров. Реализация проекта позволит обеспечить стабильным водоотведением не только существующую жилую застройку, но и перспективную.

Также отдельным блоком обсудили разработку и скорое внедрение генплана Южно-Сахалинска. Напомним, что этот стратегически важный документ разрабатывается совместно со специалистами Института Генплана Москвы. Он определит градостроительную политику как минимум на ближайшие 20 лет.

Этот документ должен синхронизировать все мероприятия с городским бюджетом, актуальными правилами землепользования и нормативами градостроительного планирования. Это позволит не только не снизить темпы строительства в областном центре, но и увеличить их.

Сейчас уже разработана интерактивная карта городского округа. Каждый заинтересованный горожанин может узнать о том, как именно изменится функционально-планировочная структура города, какие новшества ждут транспортную и социальную инфраструктуру. Карта размещена на портале Института Генплана Москвы: https://gorod.genplanmos.ru/project/yuzhno-sahalinsk-genplan/ . Здесь также ведется сбор обратной связи. Оставить замечания и предложения жители Южно-Сахалинска могут до 30 декабря. Следующий этап работы над проектом – публичные слушания. Согласно графику они состоятся в январе – феврале 2022 года.