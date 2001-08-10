Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе открытого диалога стороны совместно с представителями министерства ЖКХ и регионального оператора обсуждали актуальные вопросы, волнующие жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездное мероприятие продолжалось на протяжении трех часов, за это время было задано множество вопросов. Основная часть из них была посвящена вывозу мусора и текущему состоянию электросетей.

Так, жители выразили возмущение существующей системой оплаты за вывоз мусора. На сегодняшний день стоимость рассчитывается исходя из общего количества зарегистрированных в товариществе членов. Однако, по словам горожан, часть проживающих просто игнорирует эти расходы и не оплачивает услуги. В этой связи более выгодным для садоводов было бы заключение индивидуальных договоров.

Представитель министерства ЖКХ пояснил, что на основании многочисленных обращений ведомством был изменен формат расчетов вывоза ТКО с территорий СНТ. Теперь тариф рассчитывается исходя из квадратных метров земельного участка. По расчетам подобная схема будет обходиться существенно дешевле и составлять порядка 500 рублей в год за участок.

Отдельный блок вопросов был посвящен электросетям. Большинство обращений была отработано на месте с представителями МУП «Электросервис». Отдельно взята в работу проблема нескольких СНТ, жители которых испытывают затруднения со стабильной подачей электричества в дома. До конца недели в администрации города с ними встретятся еще раз для детальной проработки.

Подводя итоги обсуждения вице-мэр Александр Гринберг подчеркнул, что администрация заинтересована в постоянном диалоге с жителями, особенно СНТ, поскольку при обустройстве этих территорий возникает ряд вопросов, опыт решения которых только формируется как на муниципальном, так и региональном уровне.