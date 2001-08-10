Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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9 декабря в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
16:31, | Новости общества Сахалина и Курил

9 декабря в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

9 декабря в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 9 декабря с 09.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды в многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул. Загородная, 2;

- ул. Толстого, 3, 5;

- пер. Ангарский, 4, 6;

- ул. Сахалинская, 147, 98-108, 106А, 108А;

- ул. Северная, 44

- ул. Южно-Сахалинская, 6-10, 11-27, 17А;

- частный сектор района Владимировки (от ул. Железнодорожная до ул. Некрасова).

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.

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