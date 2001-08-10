16:31, | Новости общества Сахалина и Курил
9 декабря в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 9 декабря с 09.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды в многоквартирных домах по следующим адресам:
- ул. Загородная, 2;
- ул. Толстого, 3, 5;
- пер. Ангарский, 4, 6;
- ул. Сахалинская, 147, 98-108, 106А, 108А;
- ул. Северная, 44
- ул. Южно-Сахалинская, 6-10, 11-27, 17А;
- частный сектор района Владимировки (от ул. Железнодорожная до ул. Некрасова).
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.
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