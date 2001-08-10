Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комитет Сахалинской областной думы одобрил поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с важным дополнением: решение об объемах ограничений должно оставаться за главами регионов.

Члены комитета по социальной политике единогласно поддержали федеральный законопроект, который предполагает введение электронных сертификатов в общественных местах - ранее правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий проект поправок. 9 декабря нормативный акт с предложениями депутатов рассмотрят в Сахалинской областной думе. Решение о введении дополнительных противоэпидемиологических мер на территории области примет губернатор Валерий Лимаренко.

- Важно, что речь в законопроекте идет о временных мерах. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года. В соответствии с нормативным актом общественные места будут доступны для посещения при предъявлении электронного или бумажного документа о вакцинации, а также документов, подтверждающих, что человек переболел коронавирусной инфекцией или имеет медотвод от иммунизации. Предложено, что до 1 февраля будет действовать переходный период, когда можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. Затем такая возможность останется только у граждан с медотводами. Сертификат можно будет предъявлять в электронном и бумажном виде. Работу общественного транспорта, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, – отметила депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

Мнением о внедрении на территории региона дополнительных противоэпидемиологических мер поделились члены островного медицинского сообщества – врачи «красных зон», которые ежедневно спасают жизни людей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

– На сегодняшний день ситуация с новой коронавирусной инфекцией очень серьезная. К сожалению, каждый день погибают люди – наши родственники, близкие друзья, знакомые. На их лечение направляют огромные средства. Убежден, что введение электронных сертификатов повысит меру социальной ответственности каждого, защитит нас и наших близких. Поэтому я прошу депутатский корпус одобрить федеральный законопроект, – подчеркнул главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

– В борьбе с этой особо опасной инфекцией не будет победителей. Мы выйдем из нее с очень большими потерями – это показывает каждая волна заболеваемости. Расходы, которые мы несем, несоизмеримы с затратами на лечение ни одной другой инфекции. При этом нет волшебного препарата, который поставил бы точку в этой борьбе – мы выйдем из нее выпотрошенными до нуля. Электронные сертификаты – это механизм, который привлечет наше население к тому, чтобы иметь коллективный иммунитет. Я хочу, чтобы каждый человек был обеспокоен этим вопросом. Нельзя полностью возлагать на врачей ответственность за борьбу с инфекцией – общество тоже должно включиться в эту работу. К примеру, все мое окружение привито. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать медицину, – отметила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.

– Мы все знаем, как тяжело переносится коронавирусная инфекция – у нас достаточно большое количество пациентов находится в тяжелом и средне-тяжелом состояниях. Это люди, которые не прививались. При этом весь коллектив, работающий в нашем инфекционном госпитале, прошел вакцинацию. И мы видим единственный выход из сложившейся ситуации – это иммунизация. Нет ничего зазорного в том, что мы хотим посещать культурные мероприятия и нормально перемещаться по стране. Подтверждением этому будет тот документ, который говорит, что мы приняли все меры безопасности для себя и своих близких. Прошу поддержать и принять данный законопроект, – рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.

– Я скажу честно, мы очень устали. Мы находимся в состоянии войны с этой инфекцией с марта прошлого года. Для меня вопрос о вакцинации даже не стоял. Я рад, что еще в сентябре прошлого года привился одним из первых в области. Имея высокий титр антител, постоянно контактировал с пациентами в «красных зонах». Прививкой я оберегаю и себя, и членов своей семьи. Государство борется с инфекцией, вводит противоэпидемиологические мероприятия – они вообще не должны обсуждаться. Я не понимаю, почему мы это обсуждаем. Прививка, подтвержденная документом, должна быть. Чему мы сопротивляемся? Идет война человечества с вирусом, – поделился мнением главный анестезиолог-реаниматолог Сахалинской областной клинической больницы Сергей Овчинников.

– Чтобы дышать полной грудью и спокойно жить, нам нужно просто привиться от этой опасной инфекции. И не только против нее. У нас есть целый календарь прививок, согласно которому мы вакцинируемся – спокойно, ни у кого ничего не спрашивая. Я выступаю за то, чтобы этот процесс продолжался и дальше, – отметила главный санитарный врач Сахалинской области Ольга Фунтусова.

Позицию регионального правительства по этому вопросу выразил зампред областного правительства Владимир Ющук.

– Мы просим депутатов рассмотреть этот законопроект с определенными поправками. В частности, те требования, которые будут предусмотрены нормативным актом, должны устанавливаться регионом. Речь идет об определении объектов, которые предлагается посещать по электронным сертификатам в случае необходимости введения этой меры. Это единственное наше замечание. Об инициативе в целом хочется сказать следующее. Я каждый день узнаю о новых случаях COVID-19 и летальных исходах. Наиболее тяжело страдают люди, которые не прошли вакцинацию. За последнее время в реанимацию не попал ни один привитый человек. Фактически, мы находимся на чаше весов – переболеем или вакцинируемся, – подчеркнул Владимир Ющук.

Напомним, до сих пор Сахалинской области удается обходиться минимальными ограничениями. Как неоднократно заявлял Валерий Лимаренко, при принятии решений о введении противоэпидемиологических мер областные власти руководствуются интересами людей и бизнеса.