С жителями проспекта Мира, 245Б в Южно-Сахалинске обсудили планы по ремонту двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина во дворе дома № 245Б по пр. Мира состоялось выездное совещание руководителей профильных структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в ходе публичных слушаний по бюджету в конце ноября один из жителей данного района Герман Чекмарев обратился с просьбой отремонтировать их двор и провести общее благоустройство территории.

- Действительно, двор нуждается в восстановлении, проезд требует замены твердого покрытия, необходимо обновить и детскую площадку. Также жители попросили обустроить парковочную зону. В ближайшее время мы подготовим расчеты стоимости предстоящих работ и к весне представим проектную документацию, - сказал вице-мэр Александр Гринберг. - Далее будем прорабатывать вопрос финансирования на следующий год.

Как отметил Герман Чекмарев, встреча прошла продуктивно, намечены планы будущих работ и учтены пожелания жителей.

- На данном этапе нас все удовлетворило. Мы, в свою очередь, также будем сотрудничать с городской администрацией, - сказал Герман Чекмарев.

Отметим, что сейчас муниципалитет формирует планы по ремонту дворов на предстоящий год. Город также участвует в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», голосование по которой продлено до 10 декабря и проходит на единой цифровой платформе обратной связи - ПОС Госуслуги.

Также по поручению Сергея Надсадина сейчас профильные структуры муниципалитета приступили к планированию текущего ремонта дворов на следующий сезон. Напомним, нынешним летом в рамках большой кампании, инициированной губернатором Сахалинской области, в островной столице именно текущим ремонтом привели в порядок 345 придомовых территорий, ликвидировав более 35,5 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия.