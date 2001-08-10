Сахалинцы встретились с фотографом журнала National Geographic Дином Иданом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча участников клуба разговорного английского языка 4 декабря прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Гостем мероприятия стал известный фотограф популярного журнала National Geographic Дин Идон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Дин очень много путешествует со своей семьей: женой Анастасией и дочерью Зоей. В настоящий момент они находят в очередной поездке, выбрав для себя автомобиль в качестве транспортного средства.

Дин признался слушателям, что ему нравятся места, не пользующиеся популярностью у туристов. Так, прежде чем приехать на Сахалин, он посетил Ямал, Магадан и Якутию. На острове фотографа в первую очередь интересуют маяки и их хранители. Дин уже побывал на маяке Тонин и очень хотел бы увидеть знаменитый маяк Анива, однако из-за смены сезона и климатических условий поездку пришлось отложить.

Члены клуба активно общались в Дином на английском языке, не стеснялись задавать вопросы. Им было интересно все: какой техникой пользуется фотограф, какая его самая любимая страна, история знакомства с женой, трудности в поездках и многие другие.

Путешественнику очень понравился островной регион. Он уже успел совершить «вылазку» на север Сахалина и сделать большое количество снимков для очередного фотоальбома, а в ближайшее время Дин планирует посетить Курильские острова. Фотограф особо подчеркнул гостеприимность и доброжелательность жителей острова, которые всегда с охотой прихят на помощь.

Дин Идон также является автором нескольких книг и фотоальбомов. Он отметил, что Сахалин особенно красив летом и пообещал вернуться в теплое время года.

Встречи клуба разговорного английского языка проходят один раз в месяц в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-47.