Южносахалинцам, жилье которых подключено к газу, нужно перезаключить договоры на техобслуживание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собственникам газифицированных квартир и частных домовладений, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», сообщают о том, что ООО «СахГЭК» прекратил свою деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного (внутридомового) газоиспользующего оборудования физических лиц. Подача газа в домовладения/квартиры без обслуживания ВДГО специализированной организацией запрещена законодательством РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с этим собственникам квартир многоквартирных домов и частных домовладений, расположенных по следующим адреса: ул. Южной, ЖО «Октябрьский», ТСЖ «Солнечный», Большая Елань 2, Большая Елань, БКМ «Зима-7», ЖСК «Ветеран», не перезаключивших договор, просят незамедлительно обратиться в специализированные организации для заключении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного (внутридомового) газоиспользующего оборудования. О смене обслуживающей организации необходимо известить поставщика газа - ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток», которому предоставить копию договора о заключении вышеуказанного договора (Южно-Сахалинск, ул. Победы 39, телефон: (4242) 49-48-47, по предварительной записи).

Организации, выполняющие аналогичные услуги населению в Южно-Сахалинске:

- ООО «ПромСервис», адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426, тел. 8 (4242) 46-34-30

- Производственно-эксплуатационное управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Победы 39, абонентский отдел, тел. 8 (4242) 49-63-32, 8 (4242) 49-63-33.

За консультацией можно обратиться в отдел газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска по телефону: 8 (4242) 300-584 (доб. 4, 6).