Руководителей предприятий Южно-Сахалинска приглашают на беседу о здоровье сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководителей южно-сахалинских предприятий и организаций приглашают на рабочее совещание по вопросам внедрения и реализации корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работников» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится 13 декабря в малом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по адресу: ул. Хабаровская, 78. Начало в 11.00.

на совещание приглашаются руководители, чьи организации еще не являются участниками реализации данного направления.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Заявки принимаются до 9 декабря по телефону: 300-715 или на адрес электронной почты: u.eremina@yuzhno-sakh.ru. В случае направления электронной заявки, необходимо указать наименование предприятия/организации, ФИО, должность и контактный телефон участника совещания.