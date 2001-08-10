Раздельный сбор мусора вводят во всех районах Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Процесс организуют в течение двух лет. Согласно утвержденному региональным министерством ЖКХ графику на Сахалине и Курилах будет установлено более 3 тысяч специальных сетчатых контейнеров. Работа проводится в рамках реализации национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Раздельный сбор мусора - это движение в ногу со временем и часть большой работы по реализации экологических проектов, которую мы проводим на Сахалине и Курилах. За два года в регионе ликвидировали более 3100 стихийных свалок. Ставим задачу уже в 2024 году убрать стационарный полигон отходов в областном центре, который находится в городской черте, а также свалку у города Макарова. После ликвидируем и остальные свалки в районах области. Сделаем всё, чтобы окружающая нас среда была чище, - отметил Валерий Лимаренко.
Сетчатые контейнеры появятся в июле 2022 года в Анивском, Корсаковском, Долинском городских округах, в сентябре - в Ногликском, Невельском, Холмском, Томаринском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Смирныховском, Тымовском и Александровск-Сахалинском районах. С привлечением средств федерального бюджета будет приобретено 2100 специальных емкостей. В 2023 году еще около 900 контейнеров отправят в Охинский городской округ и на Курильские острова.
На подготовительном этапе муниципальные власти совместно с региональным оператором сформируют логистические цепочки по доставке раздельно собранных отходов, приобретут необходимые контейнеры и обеспечат их расстановку.
Напомним, внедрение раздельного сбора отходов в регионе началось в этом году с Южно-Сахалинска. К вывозу отсортированного жителями вторсырья приступили в июле. На сегодняшний день вывезено более 350 тонн пластиковых бутылок, стеклянных, алюминиевых и металлических банок.
- Жители активно поддерживают инициативу, о чем свидетельствуют показатели доли смешанных отходов, попадающих в сетчатые контейнеры. Она заметно изменилась всего за четыре месяца. Еще в июле этот показатель составлял 40 процентов, а в октябре уже 16 процентов. То есть люди привыкают к тому, чтобы разделять отходы, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Специальные емкости для складирования отдельных фракций отходов появились не только в Южно-Сахалинске, но и его планировочных районах и селах – в Синегорске, Березняках, Санаторном, Ключах, Старорусском. До конца года они будут установлены по всей территории городского округа – на более чем 550 площадках.
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