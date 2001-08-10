125 объектов ЖКХ реконструируют в Южно-Сахалинске при помощи крупного инвестора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За счет привлеченных средств в областном центре построят и реконструируют 125 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о сетях водоснабжения и водоотведения, скважинах на водозаборах и водяных насосных станциях. На модернизацию системы ЖКХ направят более 19 миллиардов рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Проекты будут реализованы в рамках концессионного соглашения, которое заключили региональное правительство, администрация областного центра и совместное предприятие «Росводоканала» и ВЭБ.РФ ООО «1-ая Водная Концессионная Компания». Работа по модернизации системы ЖХК сохранит свою социальную направленность – в ходе реконструкции и строительства объектов не произойдет взрывного роста тарифов.

– Вопрос надежного и бесперебойного водоснабжения областного центра крайне актуален. Физический износ оборудования и сетей приводит к частым прекращениям подачи воды. Это негативно сказывается на комфорте людей. Поэтому договоренности с «Росводоканалом» о модернизации системы водоснабжения имеют для нас принципиально важное значение. Инвестиционные средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов ЖКХ с учетом подключения новых домов. А бюджетные деньги можно будет использовать для реализации социальных проектов, у которых нет инвестиционной составляющей, – отметил Валерий Лимаренко.

– Система водоснабжения была построена еще в 60-70 годы прошлого века и, безусловно, нуждается в обновлении. Вместе с тем Южно-Сахалинск расширяется, появляются новые жилые кварталы, которые также необходимо обеспечивать инженерными коммуникациями. Заключение концессионного соглашение для нашего города – актуальный и эффективный механизм. Немаловажно, что группа компаний «Росводоканал» как представитель социально-ответственного бизнеса взяла на себя дополнительные обязательства по обустройству на территории городского округа 30 новых детских площадок, – рассказал мэр областного центра Сергей Надсадин.

В числе первоочередных мероприятий масштабной инвестиционной программы – строительство в областном центре нового водозабора «Южный». Реализация проекта необходима для бесперебойного снабжения водой развивающихся жилых районов и учреждений социальной инфраструктуры. Локальное водоснабжение ряда городских территорий объединят в единую централизованную сеть – это позволит значительно улучшить качество услуги и повысить ее надежность.

Планируется построить сети к микрорайону «Уюн», где сейчас возводят современные многоквартирные дома. В числе приоритетных задач инвестора – масштабная замена и реконструкция ветхих канализационных сетей. Важной частью изменений станет внедрение цифровых технологий по управлению производственной деятельностью и создание удобных современных сервисов.

К 2026 году концессионер планирует на 13,2 процента снизить аварийность на сетях, на 20,5 процента сократить потери ресурса.

Общий объем инвестиций на создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения составит 19,2 миллиарда рублей в ценах 2021 года. При этом 14,3 миллиарда будут инвестированы в развитие инфраструктуры уже в первые 15 лет.

– Одной из приоритетных целей ВЭБ.РФ является улучшение качества жизни в городах. Городская коммунальная инфраструктура – важнейший сервис для населения. Качественная и бесперебойная работа централизованных систем водоснабжения и водоотведения – неотъемлемая часть любого современного города, – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. – ВЭБ.РФ участвовал в структурировании проекта на всех его этапах. При этом корпорация уделяет особое внимание соблюдению интересов населения, коллектива предприятия – оператора, весь основной состав которого останется на своих местах. Выступая в качестве финансового партнера проекта, мы обеспечим жителей Южно-Сахалинска качественными услугами при сохранении доступности тарифа.

– Завершен большой и серьезный этап работы, связанный с реализацией масштабного проекта для инфраструктурного развития Южно-Сахалинска. Это стало возможным благодаря слаженной работе команды «Росводоканала» и ВЭБ.РФ, а также твердой социально-ответственной позиции администрации Южно-Сахалинска, правительства области, – генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков. – Мы готовы реализовать комплексный подход к реализации поставленных задач, используя новые технологии, инновационные решения, цифровые сервисы и предложить жителям Южно-Сахалинска новое качество услуг водоснабжения и водоотведения, формировать новый тип отношений с муниципальной властью и жителями – на основе открытого диалога, ведения прозрачной деятельности, принятия социально-ориентированных решений.

Отметим, также стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого концессионер обязуется принять на себя дебиторскую задолженность МКП «Городской водоканал» до 40 миллионов рублей и направить в ближайшие пять лет до 100 миллионов рублей на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также оказывать содействие в реализации социально-экономических программ региона.

Проект предусматривает выполнение ряда целей указа президента России: «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация», «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство».

Справка

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций. Капитал Группы составляет 689 млрд руб., активы – 3 406 млрд руб., обязательства – 2 717 млрд руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 года).

По решению Правительства России ВЭБ.РФ назначен координатором институтов развития: Российский экспортный центр, ЭКСАР, Росэксимбанк, Роснано, Фонд Сколково, Фонд развития промышленности, Фонд развития инфраструктурных программ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Корпорация МСП.

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6 млн пользователей в семи регионах присутствия: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени; ежегодно подают в сеть более 550 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 17,3 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 27% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.