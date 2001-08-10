Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Быковские пороги находятся в Долинском районе. Это искусственно созданный каскад. Как так получилось? Смотри видео, и наш "голосовой помощник" расскажет.

"Ок, Сахалин": что такое Быковские пороги?

Проект АСТВ "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию области.

А вы бывали на Быковских порогах?