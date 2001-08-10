Власти Южно-Сахалинска контролируют, как убирают улицы в Березняках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От жителей Березняков мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину поступил ряд жалоб на некачественную расчистку улиц. По поручению мэра сегодня утром сотрудники департамента общественной безопасности и контроля провели мониторинг состояния дорог в селе и дали оценку качеству работы подрядной организации ООО «Вектор-Строй», которая занимается содержанием улично-дорожной сети населенного пункта, рассказали ТИА "Острова" в городскрой администрации.

По факту выявлен ряд нарушений. Подрядной организации указано на необходимость своевременно проводить патрульную снегоочистку улиц, обработку противогололедными материалами, а также не допускать складирование снега в остановочных карманах общественного транспорта и в треугольниках видимости перекрестков.

Выявленные недостатки будут устранены подрядчиком в течение дня. Работа подрядчика поставлена департаментом на контроль.

Отметим, это не единственные замечания к работе подрядной организации, которая помимо села Березняки также занимается содержанием улично-дорожной сети Ново-Александровска.

Так, одним из условий муниципального контракта является недопустимость повреждения зеленых зон, газонов, деревьев и иных насаждений во время проведения работ. Между тем, ООО «Вектор-Строй» в ходе расчистки тротуаров на улице Науки допустило повреждение газона колесами спецтехники.

К подрядной организации будут применены штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом, в размере 100 тысяч рублей. Одновременно подрядчику направлено требование о восстановлении нарушенного благоустройства.

Кроме того, в связи с повреждением газона материалы будут направлены в Административную комиссию города Южно-Сахалинска для решения вопроса о привлечении подрядчика к ответственности по статье 21-8 Закона Сахалинской области об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа для юридических лиц в размере от 150 до 250 тысяч рублей.