В Южно-Сахалинске горе-парковщики не подпускаю мусоровозы к бакам с отходами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты управления по обращению с отходами Сахалинской области подвели итоги осуществленных рейсов, когда перевозчик не смог выполнить загрузку и вывезти мусор из-за припаркованных транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в региоанльном управлении по обращению с отходами.

Если у вашего дома сегодня переполнены контейнеры, это значит, что спецтранспорт не смог подъехать к бакам. В последнее время участились случаи парковок личного автотранспорта, как раз напротив емкостей с отходами. Именно по этой причине 37 раз был сорван график работы мусоровоза с 1 по 30 ноября.

И проблема состоит не только в том, что горожане паркуются непосредственно перед контейнерной площадкой. Зачастую машин во дворах так много, что остается слишком узкий проезд.

- Люди ставят транспортные средства, учитывая то, как будут проезжать легковые автомобили. Мусоровоз - спецтранспорт, который имеет свои габариты, большой радиус поворота, он просто не может протиснуться в некоторых дворах, - подчеркнул водитель мусоровоза Алексей Жуков.

Приезжая по графику, перевозчик не может выгрузить контейнеры, так как подъезд к ним заблокирован. Это приводит к переполнению емкостей для мусора и созданию антисанитарных условий. Приходится выполнять дополнительные рейсы к контейнерным площадкам, что несет за собой дополнительные расходы и нарушает выстроенный маршрут обслуживания баков на день.

Региональный оператор призывает горожан не парковать автомобили в радиусе 5 метров от контейнерной площадки. А также обращать внимание на ширину проезда, которая остается для других автомобилей. Если в ваш двор не может проехать мусоровоз, то пожарная машина этого сделать тоже не сможет.