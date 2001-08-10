На Сахалине медики, опасающиеся остаться без жилья и подъемных, обратились к губернатору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прямую линию губернатора обратились врачи, которые прибыли на работу в островной регион. Специалисты выразили опасение, что не получат подъемные и жилищные выплаты, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Глава региона заверил, что медицинские работники, с которыми заключены договоры, получат все предусмотренные меры поддержки. С теми, с кем были устные договоренности, работают в индивидуальном порядке.
– На прямую линию поступило 10 таких обращений. Мы их разобрали и по всем приняли положительное решение. Сейчас в работе еще 37 заявлений. Медицинским работникам будем помогать, даже если необходимо делать нестандартные шаги, – подчеркнул Валерий Лимаренко в прямом эфире на телеканале «ОТВ-Сахалин» и в социальных сетях.
С 2022 года в Сахалинской области устанавливаются единовременные денежные выплаты медицинским работникам, которые устраиваются работать в первичное звено. Объем поддержки зависит от района области и составляет от 800 тысяч до 1,5 млн рублей для врачей и от 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.
Привлеченным специалистам также оказывается содействие в решении квартирного вопроса. Региональное министерство здравоохранения увеличивает компенсацию за аренду жилья в Южно-Сахалинске с 25 до 45 тысяч рублей ежемесячно. Специалистам предлагают участие в льготных ипотечных программах.
В островном регионе меняется подход к решению кадрового вопроса.
– Не все поликлиники пациенты считают доступными. Мы стремимся к тому, чтобы любой желающий мог попасть на прием к терапевту в течение двух дней, к узкому специалисту – в течение недели. Для этого создается централизованная кадровая служба с единым графиком приема врачей, – рассказал Валерий Лимаренко.
Сейчас механизм в пилотном режиме отрабатывается в Южно-Сахалинске, в следующем году его планируется распространить на всю область. Кроме того, в регионе создается кадровый резерв. Это позволит временно направлять врачей в другие медицинские учреждения, если возникнет такая необходимость.
Большое внимание уделяется обратной связи с пациентами. Сахалинцев и курильчан, которые накануне побывали на приеме, обзванивает телефонный робот и просит по пятибалльной шкале оценить доступность и качество медицинской помощи.
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