Минобороны набирает резервистов на Курилах и Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области активно реализуется проект министерства обороны Российской Федерации по формированию мобилизационного людского резерва, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжубе ВВО.
Граждане Российской Федерации заключившие контракт с министерством обороны и зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, а также всеми видами довольствия.
Нахождение в мобилизационном людском резерве дает возможность принять участие в крупномасштабных маневрах, учениях, приобрести отличную физическую форму, повысить свои навыки обращения со стрелковым оружием, а также обучиться работе на современных образцах вооружения, военной и специальной техники.
Граждане, заключившие контракт с вооруженными силами Российской Федерации о пребывании в резерве, благодаря участию в плановых занятиях, постоянно находятся в хорошей физической и профессиональной форме
С резервистами будут проводиться ежемесячные занятия в течение 3-х дней, а раз в год им предстоит пройти военные сборы продолжительностью до 30 суток, что способствует поддержанию военных навыков и умений на должном уровне.
Кроме того, нахождение в мобилизационном людском резерве предоставляет возможность пройти переподготовку или повышение квалификации в 35 вузах министерства обороны Российской Федерации по 159 гражданским специальностям и профессиям, что в свою очередь гарантирует упрощение поступления на военную службу по контракту и в том числе на должности офицерского состава.
При выходе на военные сборы и тренировочные занятия государство компенсирует расходы предприятию на оплату среднего заработка работающих там резервистов.
По вопросам поступления на военную службу в людской мобилизационный резерв обращаться в военный комиссариат по месту жительства или телефонам: 8(4242) 75-01-61, 8(4242) 75-40-18.
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Новости общества Сахалина и Курил
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