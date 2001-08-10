В Сахалинской области победители конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательные учреждения Холмска, Смирных, Охи и села Малокурильское пополнились современной техникой. Новое учебно-наглядное оборудование для усовершенствования образовательного процесса приобрели победители конкурса «Учитель года Сахалинской области – 2021». Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке Консорциума «Сахалин-1», который выделил учреждениям, где работают победители, по 325 тысяч рублей. Всего на эти цели было выделено 1 млн 300 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в Региональном центре оценки качества образования Сахалинской области.

Педагог-психолог из охинской школы №4 Руслан Прудкий на выигранные средства купил профессиональный психодиагностический инструментарий. Специалист отмечает, что диагностика – это одно важных направлений в работе школьного психолога. Она необходима для качественного определения уровня развития ребенка и выявления возможных нарушений в поведении.

- Сейчас на обследование ребят тратится гораздо меньше времени, а процесс стал более качественным благодаря компьютерной обработке результатов тестирования. Диагностические методики направлены на исследование эмоционального и интеллектуального состояния обучающихся. Полученные данные необходимы не только для моей работы, но и всех педагогов школы, -рассказал Руслан Прудкий.

Помимо этого, в кабинете педагога - психолога в школе теперь появились настольные игры. Педагоги уже заметили, что их использование благоприятно сказывается на социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учитель физики школы №9 Холмска Александр Коновалов закупил современную интерактивную панель. На уроках молодой педагог использует ее для демонстрации наглядного материала, презентации опорного конспекта.

Благодаря детским пособиям «Первые шаги в математике» и «Наука для дошколят» значительно интереснее стали занятия в детском саду «Островок» в селе Малокурильское. Победительница конкурса воспитатель Марина Рыжкова поделилась, что оборудование используется во время группового и индивидуального обучения.

С помощью набора «Наука для дошколят» дети учатся наблюдать, анализировать, делать выводы и выражать свои мысли. Еще одно интересное приобретение – комплект «Первые шаги в математике», где в игре дети изучают геометрические формы, счет.

- Детям очень нравится, когда мы работаем с новым оборудованием. У них горят глаза, им интересно пробовать и изучать все новое. Такие занятия помогают им развить любознательность и усидчивость, способствуют развитию мелкой моторики, памяти, логики и пространственного мышления. У дошкольников появляется интерес к науке и возможно кто-то из них свяжет с ней свою жизнь, - поделилась Марина Рыжкова.

Кабинет учителя-дефектолога Алены Хусаиновой в школе-интернат «Радуга» Смирных тоже значительно обновился. Специалист теперь использует в своей работе встраиваемый компьютер с программным обеспечением, строительный набор из мягких модулей, диагностический и развивающие наборы.

- Уже более десяти лет конкурс профессионального мастерства «Учитель года Сахалинской области» проводится при грантовой поддержке международного консорциума «Сахалин – 1». Мы ценим наши многолетние партнерские отношения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Куканова.