В Южно-Сахалинске начали выбирать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Телефонное голосование за участников ежегодного городского конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2021 года стартовало на официальном сайте администрации областного центра (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1449/392). За победу в номинациях конкурса и общественное признание борются 13 горожан и компаний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с портфолио добрых дел участников конкурса также можно на официальном сайте мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4358), кликнув на ссылку интересующего участника.

Чтобы поддержать участника, необходимо позвонить по специальному номеру +7(4242)300-960 в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска и набрать код участника:

- Кан Константин Деванович, президент сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация брейк-данс», руководитель команды по брейк-дансу Young Bullets Crew МБУ «ЦНК «Радуга» - доб. 1533;

- Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», директор Шешуков Сергей Владимирович - доб. 1534;

- ООО «Простор», генеральный директор Супрун Владимир Иванович - доб. 1535;

- Чернянская Надежда Александровна, старший воспитатель МАДОУ №39 «Радуга» - доб. 1536;

- ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг», генеральный директор Ли Дмитрий Куюлович - доб. 1537;

- Благотворительный фонд «Улыбка ребенка», президент Полянский Виталий Михайлович - доб. 1538;

- МУП «Транспортная компания», директор Павлов Сергей Владимирович - доб. 1539;

- АО «Совхоз «Тепличный», генеральный директор Бутков Виктор Борисович - доб. 1540;

- Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин-1», президент Шелли Бир - доб. 1541;

- - ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», генеральный директор Гурьянов Валерий Владимирович - доб. 1542;

- ООО «Ветеринарный центр «Сахвет», директор Мынаев Василий Васильевич - доб. 1543;

- АО «Совхоз Южно-Сахалинский», временно исполняющий обязанности генерального директора Богославец Наталья Леонтьевна - доб. 1544;

- О «Еда и культура», директор Плешакова Илона Валерьевна - доб. 1545.

Голосование за участников конкурса продлится до 5 декабря включительно.

С одного номера принимается один голос. Участник конкурса, набравший наибольшее число голосов в онлайн-голосовании, станет победителем в номинации «Общественное признание».

Победители в номинациях «Социальный партнер», «Мастер добрых дел» и «Дебют» будут определены в декабре на заседании комиссии по результатам оценки деятельности участников в соответствии с критериями конкурсного отбора.

Напомним, конкурс «Благотворитель города» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно на протяжении более 15 лет. Традиционно в нем принимают участие предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие благотворительную деятельность на территории городского округа, а также социально активные граждане.