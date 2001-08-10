В Южно-Сахалинске бизнесу возмещают затраты на установку электрозаправок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в целях развития электрозаправочной инфраструктуры администрацией областного центра реализуется субсидия для предпринимателей по возмещению 70 % понесенных затрат на приобретение, доставку и установку зарядных станций для электромобилей, суммой не более двух миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Предприниматели могут получить консультацию по данной субсидии в департаменте экономического развития по номеру 300-594 (доб. 1, 2, 3, 4)
На сегодня в Южно-Сахалинске работают 30 зарядных точек для электромобилей. Сегодня проводятся мероприятия по приобретению еще 51 единицы. Кроме того, 9 электрозаправок будут установлены силами частного инвестора. Таким образом к концу 2021 года на территории городского округа можно будет зарядить экологический транспорт в 90 местах.
Напомним, в Сахалинской области ведется планомерная работа по созданию необходимой инфраструктуры для зарядки электрокаров и заправки автомобилей экологически чистым топливом. Всего, по области на учете состоит 209 электроавтомобилей, большинство из них - более 90% в Южно-Сахалинске.
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