Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2021
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Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан
12:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Кадровую проблему на Дальнем Востоке хотят решить за счет призывников

Кадровую проблему на Дальнем Востоке хотят решить за счет призывников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Призывникам, имеющим медицинское образование, предлагают заменить службу в армии на работу в регионах Дальнего Востока, пишет astv.ru, с ссылкой на заявление первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.

Согласно инициативе, озвученной чиновником, призывникам предложат вахтовый метод работы и альтернативную служб в первичном звене здравоохранения в ДФО. Это поможет решить кадровую проблему со средним и врачебным персоналом в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах.

Стоит напомнить, что в Минобороны уже есть резерв медотрядов специального назначения, мобильные госпитали и врачебно-сестринские бригады для помощи регионам в лечении пациентов с Covid-19, пишет Интернет-ресурс.

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