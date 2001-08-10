Кадровую проблему на Дальнем Востоке хотят решить за счет призывников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Призывникам, имеющим медицинское образование, предлагают заменить службу в армии на работу в регионах Дальнего Востока, пишет astv.ru, с ссылкой на заявление первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.

Согласно инициативе, озвученной чиновником, призывникам предложат вахтовый метод работы и альтернативную служб в первичном звене здравоохранения в ДФО. Это поможет решить кадровую проблему со средним и врачебным персоналом в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах.

Стоит напомнить, что в Минобороны уже есть резерв медотрядов специального назначения, мобильные госпитали и врачебно-сестринские бригады для помощи регионам в лечении пациентов с Covid-19, пишет Интернет-ресурс.