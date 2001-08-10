Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь жильцам дома, сгоревшего в Ногликах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке городского типа произошло возгорание четырехквартирного деревянного дома на улице Мостоотряд-110, 9. Во время пожара никто не пострадал. Сегодня утром губернатор региона провел оперативное совещание с главами областных профильных ведомств и руководителями муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– К семьям, чьи квартиры сгорели во время пожара, необходимо проявить индивидуальный подход. Никаких формальностей в этом вопросе быть не должно. Выясните, в чем сейчас нуждается каждый отдельный человек. Встречу с погорельцами следует организовать незамедлительно, – отметил Валерий Лимаренко. – Людям нужно предоставить питание, одежду и социальные выплаты, решить вопрос ускоренного восстановления документов. Нельзя допустить, чтобы семьи остались без крова. Помощь с жильем должна быть оказана незамедлительно.

Вопрос о предоставлении квартир планируется решить до конца года. Сахалинцы получат муниципальное жилье, которое будет приобретено на средства из регионального резервного фонда. При необходимости людям подберут варианты для временного размещения.

Кроме того, муниципалитет поможет погорельцам в покупке предметов первой необходимости. На каждого человека из местного бюджета направят 10 тысяч рублей.

Отметим, пожар в Ногликах начался 23 ноября, в одиннадцатом часу вечера. В тушении огня задействовано 20 человек и 5 единиц техники. Дом восстановлению не подлежит.