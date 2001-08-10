Мемориальный комплекс в селе Леонидово ждет реконструкция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мемориальный комплекс "Братские могилы советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году" в селе Леонидово реконструируют. Работы по обновлению комплекса, основанного осенью 1945 года, начнутся в следующем году.

На минувшей неделе мемориальный комплекс посетили депутаты Сахалинской областной думы, руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области и представители администрации Поронайского городского округа, которые осмотрели мемориал, познакомились с проектом, обсудили предстоящие работы.

Как рассказал вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, ремонт и реставрацию памятников, а также благоустройство территории комплекса планируется провести в несколько этапов. На выполнение всех работ потребуется три года.

Захоронения останков воинов останутся нетронутыми. Реконструкция коснется только памятников: реставрация имеющихся обелисков, бюстов Героя Советского Союза Леонида Смирных и Героя Советского Союза Антона Буюклы, обновление постамента и танка Т-34-85. Также заменят плиту с фамилиями захороненных воинов, которая после реконструкции будет представлять собой мемориальную стену. На ней выгравируют фамилии более 360 военнослужащих, захороненных в братских могилах. Кроме того, новый вид приобретет территория комплекса - появятся новые пешеходные дорожки, новое ограждение, освещение, клумбы, по периметру высадят кустарники и деревья.

- Вопрос реконструкции мемориала назрел очень давно, - отметила депутат Сахалинской областной думы Наталья Захарчук. - Мы неоднократно посещали комплекс, обсуждали эту проблему всем депутатским корпусом, настаивали на выделении средств именно из областного бюджета, так как затраты на реконструкцию для бюджета муниципального образования значительные.

В целом на реконструкцию мемориального комплекса планируется затратить 76 миллионов рублей. Разработка проектной документации обошлась в четыре миллиона рублей, большая часть из которых была выделена из муниципального бюджета. Такой масштабный проект по реконструкции культурного объекта будет реализован на территории Поронайского района впервые. Как пояснил руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области Андрей Гринев, ход реконструкции будет системно контролироваться специалистами инспекции.

На сегодняшний день мемориальный комплекс в селе Леонидово является самым крупным на территории Сахалинской области воинским захоронением. В период с 15 сентября по 10 октября 1945 года там были захоронены более 360 рядовых, сержантов и офицеров, погибших в ходе военных действий по освобождению южного Сахалина от японских милитаристов. В братской могиле захоронен Герой Советского Союза Антон Буюклы, на территории комплекса также находится могила Героя Советского Союза Леонида Смирных. В 2015 году на мемориальном комплексе проведены работы по реконструкции обелисков Героев. Другие мемориальные сооружения были установлены еще в 60-х - 70-х годах прошлого века.