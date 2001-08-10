Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Ново-Александровска
12:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Новотроицкого рассказали об опасности электрического тока

Жителям Новотроицкого рассказали об опасности электрического тока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Анивского сетевого участка провели выездную лекцию по электробезопасности. Сельчане обратились к руководителю анивского филиала энергопредприятия Дмитрию Кузубову с просьбой провести разъяснительную работу среди подростков и их родителей на тему безопасности нахождения на объектах электроэнергетики, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Одним из направлений нашей деятельности является разъяснительная работа среди населения по технике безопасности при обращении с электроприборами и при нештатных ситуациях, когда, например, после циклона произошел обрыв кабеля. Важно знать, что нужно делать, а что категорически нельзя, - рассказал начальник Анивского сетевого района Дмитрий Кузубов.

Руководитель рассказал сельчанам об основных правилах электробезопасности, соблюдении которых позволит избежать поражения электрическим током, разъяснили значение запрещающих и предупреждающих знаков, которые устанавливаются на энергообъекты.

Жители Новотроицкого проявили заинтересованность и пожелали почаще проводить подобные мероприятия среди населения.

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