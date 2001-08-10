Жителям Новотроицкого рассказали об опасности электрического тока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Анивского сетевого участка провели выездную лекцию по электробезопасности. Сельчане обратились к руководителю анивского филиала энергопредприятия Дмитрию Кузубову с просьбой провести разъяснительную работу среди подростков и их родителей на тему безопасности нахождения на объектах электроэнергетики, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Одним из направлений нашей деятельности является разъяснительная работа среди населения по технике безопасности при обращении с электроприборами и при нештатных ситуациях, когда, например, после циклона произошел обрыв кабеля. Важно знать, что нужно делать, а что категорически нельзя, - рассказал начальник Анивского сетевого района Дмитрий Кузубов.

Руководитель рассказал сельчанам об основных правилах электробезопасности, соблюдении которых позволит избежать поражения электрическим током, разъяснили значение запрещающих и предупреждающих знаков, которые устанавливаются на энергообъекты.

Жители Новотроицкого проявили заинтересованность и пожелали почаще проводить подобные мероприятия среди населения.