Сахалинец выплатил алименты только под угрозой уголовной ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в размере свыше 200 тысяч рублей.
Должник, зная о решении суда о взыскании с него алиментов, умышленно уклонялся от их уплаты. Мужчина был неоднократно предупрежден судебным приставом-исполнителем об административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, гражданин никаких выводов для себя не сделал и продолжал уклоняться от погашения алиментной задолженности, в связи с чем был объявлен в исполнительский розыск, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
Установив местонахождение должника, судебный пристав-исполнитель вызвал гражданина И. в отделение для дачи объяснений, где ему было разъяснено об уголовной ответственности. Не желая наступления уголовной ответственности, должник погасил сумму задолженности в полном объёме.
УФССП России по Сахалинской области призывает родителей добровольно исполнять свои обязательства перед детьми и своевременно выплачивать алименты на их содержание.
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