Сахалинец выплатил алименты только под угрозой уголовной ответственности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в размере свыше 200 тысяч рублей.

Должник, зная о решении суда о взыскании с него алиментов, умышленно уклонялся от их уплаты. Мужчина был неоднократно предупрежден судебным приставом-исполнителем об административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, гражданин никаких выводов для себя не сделал и продолжал уклоняться от погашения алиментной задолженности, в связи с чем был объявлен в исполнительский розыск, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Установив местонахождение должника, судебный пристав-исполнитель вызвал гражданина И. в отделение для дачи объяснений, где ему было разъяснено об уголовной ответственности. Не желая наступления уголовной ответственности, должник погасил сумму задолженности в полном объёме.

УФССП России по Сахалинской области призывает родителей добровольно исполнять свои обязательства перед детьми и своевременно выплачивать алименты на их содержание.