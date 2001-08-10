Собственников зданий в Южно-Сахалинске заставят привести фасады в надлежащий вид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля ведут регулярный мониторинг состояния городских территорий. В том числе особое внимание уделяется содержанию в надлежащем состоянии фасадов зданий и элементов благоустройства.

Напомним, согласно правилам благоустройства, содержать объекты, территории и элементы благоустройства обязаны собственники зданий и строений.

Администрация города благодарит ответственных собственников за оперативное устранение выявленных нарушений.

В случае, если после профилактических бесед и вынесения предостережений правообладатели не принимают меры по устранению правонарушений и не информируют о планах по приведению в порядок фасадов, ограждений и т. д., материалы муниципального контроля направляются в административную комиссию Южно-Сахалинска для принятия мер административного реагирования. После чего нарушения подлежат устранению в обязательном порядке.

Так, на сегодняшний день собственники объектов провели ремонт фасада, входных групп и ограждений по ул. Железнодорожной и по ул. Амурской, на которых ранее сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали нарушения. (фото до/после)

Также ведется работа с собственниками объектов о недопущении правонарушений в сфере незаконно размещенных информационных конструкций на зданиях, сооружениях и ограждениях. Так, собственниками самостоятельно демонтированы незаконно размещенные информационные конструкции вдоль ул. Железнодорожной. (фото до/после)

Отметим, с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции за нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства. За первичное нарушение для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб., для должностных лиц - до 40 тыс. руб., для юридических лиц - до 250 тыс. руб.

Возрос штраф и за повторное правонарушение. Так, минимальный размер штрафа для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Для должностных лиц диапазон штрафов теперь составляет от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. руб.