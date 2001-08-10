Собственников зданий в Южно-Сахалинске заставят привести фасады в надлежащий вид
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля ведут регулярный мониторинг состояния городских территорий. В том числе особое внимание уделяется содержанию в надлежащем состоянии фасадов зданий и элементов благоустройства.
Напомним, согласно правилам благоустройства, содержать объекты, территории и элементы благоустройства обязаны собственники зданий и строений.
Администрация города благодарит ответственных собственников за оперативное устранение выявленных нарушений.
В случае, если после профилактических бесед и вынесения предостережений правообладатели не принимают меры по устранению правонарушений и не информируют о планах по приведению в порядок фасадов, ограждений и т. д., материалы муниципального контроля направляются в административную комиссию Южно-Сахалинска для принятия мер административного реагирования. После чего нарушения подлежат устранению в обязательном порядке.
Так, на сегодняшний день собственники объектов провели ремонт фасада, входных групп и ограждений по ул. Железнодорожной и по ул. Амурской, на которых ранее сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали нарушения. (фото до/после)
Также ведется работа с собственниками объектов о недопущении правонарушений в сфере незаконно размещенных информационных конструкций на зданиях, сооружениях и ограждениях. Так, собственниками самостоятельно демонтированы незаконно размещенные информационные конструкции вдоль ул. Железнодорожной. (фото до/после)
Отметим, с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции за нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства. За первичное нарушение для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб., для должностных лиц - до 40 тыс. руб., для юридических лиц - до 250 тыс. руб.
Возрос штраф и за повторное правонарушение. Так, минимальный размер штрафа для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Для должностных лиц диапазон штрафов теперь составляет от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. руб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 Сегодня Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
09:45 Сегодня Проект Южно-Сахалинска в сфере транспорта признан одним из лучших на всероссийском конкурсе
09:05 Сегодня Чтобы заплатить имущественные налоги у сахалинцев осталась неделя
11:37 Сегодня Сахалинское предприятие накажут за то, что плохо замораживало минтай
12:43 12 Ноября Разработка проекта первой очереди парка "Дальний" в Южно-Сахалинске завершается
10:30 12 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
13:58 12 Ноября На космодром "Восточный" прибыл "Фрегат" для лунной миссии
09:48 12 Ноября В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
16:30 22 Октября QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
Выбор редакции
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?