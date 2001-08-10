"Сахалинэнерго" грозит оставить без света на Новый год порядка 20 тысяч островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области до конца года без электроснабжения может остаться порядка 20 тысяч злостных неплательщиков, если в установленные сроки не рассчитаются с долгами за потребленную электроэнергию. В их адрес филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» уже направил соответствующие уведомления. Кроме того, в течение ноября-декабря запланированы совместные рейды энергетиков и службы судебных приставов по десяткам адресов граждан, в отношении которых судом вынесены решения о принудительном взыскании задолженности, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
С начала ноября Сахалинэнергосбыт направил около 15 тысяч уведомлений о предстоящих ограничениях в подаче электроэнергии тем, чей долг превысил два норматива потребления. В соответствии с законодательством на погашение задолженности или заключение соглашения о реструктуризации долга отводится 20 дней с момента предупреждения. Если никаких мер со стороны потребителя не применяется, то подача электроэнергии ограничивается без повторного предупреждения.
В октябре аналогичные предупреждения получили более 19 тысяч клиентов компании. Большинство в установленные сроки задолженность погасили, при этом 2,5 тысячи сахалинцев были лишены энергоснабжения. Возобновление подачи электроэнергии возможно только после полного погашения долга или заключения соглашения о его реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Самовольное подключение влечет административную ответственность в виде штрафа.
Совместные визиты энергетиков и судебных приставов могут завершиться наложением ареста на имущество, банковские счета, заработную плату, а также запретом регистрационных действий с автомобильным транспортом и недвижимостью, постановлением об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.
Чтобы избежать ограничительных мер от судебных приставов и не остаться в канун новогодних праздников без энергоснабжения, Сахалинэнергосбыт призывает жителей области вовремя оплачивать потребленные энергоресурсы, а в случае образования задолженности урегулировать ее в досудебном порядке. Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).
Оплатить потребленные энергоресурсы можно в офисах ПАО «ДЭК», «Почты России», банковских отделениях и банкоматах, а также с помощью онлайн-способов, указанных на сайте ПАО «ДЭК» в разделе Оплата.
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