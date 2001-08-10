Институт "Эврика" продолжает обучение педагогов Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проектные образовательные сессии проводят для педагогов, воспитателей, руководителей детских садов и школ. Программа реализуется департаментом образования совместно с Институтом проблем образовательной политики «Эврика» (Москва), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в течение трех дней на нескольких площадках Южно-Сахалинска проводятся лекции, семинары, конференции, практические занятия по повышению квалификации. Эти мероприятия направлены на совершенствование научно-методической базы, распространение лучшего опыта и внедрение новейших научных разработок в сфере образования.
Так, одной из основных тем, проводимых лекций, является внедрение новых федеральных образовательных стандартов в работу российских школ. Нововведения в образовательные программы и нормативно-правовые документы начнут внедрять с 1 сентября 2022 года. Сахалинским педагогам подобно разъясняют, как комплексно подготовиться к этому процессу.
- Мы разбираем введение новых стандартов и видим, что в Южно-Сахалинске достаточно осведомленная и хорошо подготовленная аудитория. В целом уровень педагогов и управленцев в системе общего образования в городе достаточно высокий. Не даром именно в Южно-Сахалинске проводится ежегодный образовательный форум, на котором предоставляются самые современные и инновационные практики, - отметил первый заместитель директора Института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков.
Помимо практических семинаров, с южно-сахалинскими педагогами проводят дискуссионные лекции. Так, сегодня работники системы образования обсуждали, каким образом школа готовит ребенка к самостоятельной жизни в современном мире и какими качествами должен обладать человек, чтобы в этом гармонично существовать в нем. Основной посыл лекции в том, что человек нового типа должен быть высококвалифицированным и инновационным, обладать высоким уровнем самомотивации и быть способным к непрерывному обучению.
Напомним, Институт проблем образовательной политики «Эврика» является партнером администрации Южно-Сахалинска в проведении форума «Образование - энергия будущего», который проходил в областном центре осенью 2019 и 2020 годов. В работу образовательных площадок были вовлечены большое количество педагогов, детей и родителей. В этом году форум решено перенести на весну 2022 года. В период между форумами специалисты института продолжают курировать реализацию проектов в городских школах и детских садах.
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